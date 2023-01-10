اللاذقية: القبض على شخص يقوم بابتزاز الفتيات مادياً

ادعت إحدى السيدات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإقدام شخص بالتواصل معها من عدة صفحات فيسبوك وهمية بأسماء متعددة والإساءة لها بكلمات مخلة بالآداب العامة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونتيجة المتابعة والبحث وجمع المعلومات تمكن الفرع المذكور من معرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى (فريد . س)،وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبإقدامه على إنشاء عدة حسابات وهمية مدعياً أنه صاحب شركة تصميم وعرض أزياء ومستغلاً إتقانه اللغة الفرنسية حيث يقوم بإيهام ضحاياه أنه يعيش خارج القطر ويطلب منهن صور لعروض الأزياء بحجة تأمين عقود عمل لهن ليقوم بعد ذلك بمحاولة الابتزاز المادي والتهديد بنشر صورهن.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية