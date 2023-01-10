اختطاف مواطن أردني في سوريا لطلب فدية

كشفت وسائل إعلام أردنية عن اختطاف مواطن أردني في “سوريا” منذ 26 كانون الأول الماضي، حيث طالب الخاطفون بفدية للإفراج عنه.

ونقل موقع خبرني الأردني عن مصدر في خارجية المملكة دون أن يذكر اسمه، قوله إنهم يجرون المتابعات الرسمية وفق الأصول. لافتاً عن وجود تنسيق مستمر بينهم وبين القائم بأعمال السفارة الأردنية لدى “دمشق”.



وقال ابن المُختطف، إن والده “وليد عبد الكريم قطيش” 67 عاماً من مدينة “السلط”، غادر إلى “سوريا” منذ 26 كانون الأول الفائت. وانقطع الاتصال به ليتصل شخص بعد أيام من هاتف والدهم ويقول لهم إن عليهم دفع 100 ألف دينار لتحريره من الخطف، مهدداً بقتله.

وبعد ذلك قال الابن الذي لم يذكر الموقع اسمه، إنهم تواصلوا مع وزارة الخارجية الأردنية وأبلوغها بالأمر بعد الاتصال الذي حدث يوم 30 كانون الأول.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل إضافية حول مكان الاختطاف، أو ماذا كان يفعل والدهم في “سوريا”، علماً أنها ليست المرة الأولى من نوعها لمثل تلك الحوادث