السعودية تضم "مشروع الدرعية" إلى محفظة مشاريع صندوق الاستثمارات العامة

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، "ليصبح واحدًا من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية" على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة "يكتسب مشروع الدرعية أهمية لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، كحي طريف التاريخي الذي يعد أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي".

وأشارت إلى العديد من "المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة".

وأضافت "تمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، من حيث النطاق والطموح، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة، والتي يمتد أثرها الإيجابي إلى دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات".

ولفتت إلى أن "محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تضم مشاريع: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية، وسيسهم مشروع الدرعية في تمكين العديد من القطاعات المحلية الإستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص".

وتابعت "إلى جانب إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ، ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية، سيسهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة".

وأكدت الوكالة أن "هيئة تطوير بوابة الدرعية والتي تم تأسيسها بأمر ملكي في عام 2017، ستواصل القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية لنطاقها الجغرافي، وذلك حفاظًا على تراث وتاريخ الدرعية بالإضافة لمسؤولياتها المتمثلة في خدمة مجتمع أهالي الدرعية وفي تأكيد استمرارية تقديم الدعم الكامل لمشروع الدرعية ليصبح واحدًا من أهم الوجهات السياحية بالعالم".

مشيرةً إلى أن "مشروع الدرعية يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد المحلي، عبر الإسهام في تطوير وتمكين قطاعات حيوية كقطاعي السياحة والثقافة؛ ما يعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كوجهة سياحية وثقافية رائدة".