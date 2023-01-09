تقرير: الهلال يغري ميسي بعرض أضخم مما حصل عليه كريستيانو رونالدو

يبدو أن الأندية السعودية ستواصل جذب النجوم البارزين في العالم من خلال التعاقد مع صفقات مشابهة لصفقة كريستيانو رونالدو وانتقاله للنصر مقابل 200 مليون يورو.

وقال موقع "كاليتشو ميركاتو"، إن الهلال الملقب بـ"الزعيم" يستهدف التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وبالطبع يملك ميسي العديد من العروض الأخرى، أحدها من إنتر ميامي الأمريكي، فضلًا عن رغبة قادة برشلونة في إعادته للنادي الذي لعب له طوال مسيرته.

لكن الهلال سيطرق باب ميسي بعرض لا يمكن رفضه، حيث سيقدم النادي السعودي للنجم البارز 300 مليون يورو سنويًا، وهو رقم ضخم للغاية في نهاية مسيرة الهداف التاريخي لبرشلونة.

ويمكن لميسي بداية من الشهر الحالي التفاوض مع أي ناد يريد؛ نظرًا لأنه لم يجدد عقده بعد مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط بعقد يمكنه من خلاله التمديد مع ميسي لعام ثالث لكن باتفاق الطرفين.

ولم يحدد ميسي بعد مصيره سواء بالبقاء مع النادي الفرنسي أو الرحيل إلى الولايات المتحدة أو حتى العودة لبرشلونة، لذلك فعرض الهلال في الوقت الحالي يمكن أن يكون مغريًا للغاية بالنسبة للاعب الذي سيكمل 36 عامًا منتصف العام الحالي.

وفي تعليقه على انتقال رونالدو إلى النصر، قال الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني "للعالمي"، إن انتقال الهداف التاريخي لريال مدريد إلى السعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستغرام بأكثر من عشرة ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.

ووفقًا للعديد من التقارير، فقد انتقل رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، إلى النصر بموجب صفقة تاريخية بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار سنويًا.

وسيلتقي ميسي ورونالدو وجهًا لوجه الشهر الحالي في مباراة ودية بين النصر السعودي في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ختام موسم الرياض.

وبحسب القائمين على "موسم الرياض"، فإن المباراة ستقام على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 19 يناير الحالي، الساعة 20:00.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، مثل البرتغالي رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أوديون إيغالو والكولومبي دافيد أوسبينا، والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعبًا في أولمبيك مرسيليا.