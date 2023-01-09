رسميًا.. تعيين روبرتو مارتينيز مدربًا لمنتخب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق، لقيادة المنتخب الوطني الأول، حيث سيخلف فرناندو سانتوس على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال فرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي في مؤتمر صحفي: "أقدر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني".



وقاد مارتينيز المنتخب البلجيكي لتحقق المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 وبلغ ربع نهائي بطولة يورو 2020 حيث أقصى البرتغال في دور الـ16.

ولكنه لم يتخط دور المجموعات في مونديال قطر، وفي تلك البطولة شهد منتخب بلجيكا انقسامات داخلية، ليرحل المدرب عن تدريبه عقب إقصاء الفريق من البطولة.

بينما قاد سانتوس منتخب البرتغال خلال 8 سنوات ونجح في الفوز بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ في سنة 2016، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.