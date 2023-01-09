دراسة: ارتفاع تكلفة الاستحمام بنسبة 90% في بريطانيا خلال 2023

قالت دراسة، إن البريطانيين قد يتجهون إلى تقليص عدد مرات استحمامهم؛ لأن تكلفة أخذ حمام يمكن أن تقفز بنسبة 90% عام 2023.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الزيادة ستكون نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والماء، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم على غرار الدول الأوروبية الأخرى.

ارتفاع فواتير الوقود سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة المهام المنزلية اليومية الأخرى بما فيها تنظيف البيت والأطباق ومهام أخرى

ووفقا للدراسة التي أصدرتها شركة "يوركشاير" للمياه، فإن ملء الحمام سيكلف متوسطًا سنويًا قدره 1023 جنيهًا إسترلينيًا (1227 دولارا) في عام 2023، مقارنة مع 542.88 جنيه (650 دولارا) العام الماضي.

ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع فواتير الوقود سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة المهام المنزلية اليومية الأخرى بما فيها تنظيف البيت والأطباق ومهام أخرى.

ولفتت إلى أن تكلفة تشغيل غسالة الصحون بلغت 236.60 جنيه (283 دولارا) في العام 2022، ارتفاعًا من 132.68 جنيه (158 دولارا) في العام 2021.

وأوضحت الدراسة أنه تم إنفاق 222.77 جنيه (266 دولارا) أخرى عن طريق تشغيل الغسالة في العام 2022 - بزيادة سنوية قدرها 95%.

وحتى صنع فنجان من القهوة تضاعف سعره تقريبًا، إذ أظهرت الدراسة أن تكلفة تسخين الغلاية الكهربائية بلغت 18.69 جنيه (22 دولارا) للأسر في العام 2022، ارتفاعًا من 10.37 جنيه (12 دولارا) في العام 2021 - بزيادة قدرها 80%.

وقالت الصحيفة: "سيزداد الأمر سوءًا، إذ تتوقع الدراسة أن ترتفع تكلفة تسخين المياه في الغلاية بحوالي 18% خلال العام الجاري."

وأضافت الصحيفة: "مع ذلك يمكنك توفير ما يقرب من 700 جنيه (840 دولارا) سنويًا عن طريق تقليل أوقات الاستحمام بنحو النصف إلى حوالي أربع دقائق وأخذ ثلاثة بدلا من خمسة استحمامات في الأسبوع."

ووفقا للدراسة، فإن تقليص أوقات غسل الثياب يمكن أن يقلل التكاليف بما يصل إلى 124 جنيها (149 دولارا) في السنة.

وقالت الخبيرة في الشركة، إميلي برادي: "تعد إدارة استخدام المياه وتقنين الاستهلاك طريقة رائعة لخفض الفواتير، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسخين المياه".