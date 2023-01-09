كشف عملية إتجار بالمازوت الصناعي في اللاذقية

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر، ضبط مخالفات جسيمة بحق فعاليات تتاجر بالمازوت، مشيراً إلى معاقبة المخالفين بغرامات وصلت إلى 16 مليون ليرة.

وبيّن زاهر أنه تم ضبط منشأة تبريد تقوم باستجرار مخصصاتها من المازوت الصناعي وتقوم بالإتجار بكمية ألفي ليتر، وتغريم المخالف بمبلغ 8 ملايين، ومثلها بحق ناقل المادة الذي تم ضبطه من قبل دوريات التموين وعند علمه بوجود الدورية قام بإحضار كمية ألف ليتر بسيارته محاولاً تغطية جزء من مخالفته علماً أنه قام باستلام الكمية كاملة ألفي ليتر بتاريخ 2 من الشهر الماضي.

ومن جهة ثانية، أشار مدير التموين إلى ضبط مخالفات أخرى تتعلق ببيع مادة الخبز وتغريم مخبز مشقيتا بمبلغ 1،17 مليون ليرة، لمخالفته بنقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع، إضافة إلى ضبوط متنوعة لحيازة مواد منتهية الصلاحية وللبيع بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير وعدم إعلان عن الأسعار، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.



الوطن