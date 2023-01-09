المقداد وعبد اللهيان يؤكدا على العلاقة الإستراتيجية والتنسيق بين سورية وإيران

أشاد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، بالدور الإيراني المهم في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سورية من خلال دورها الفاعل على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع.

وخلال اتصال تلقاه أمس من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحث الوزيران العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما على مختلف المستويات لما فيه مصلحة الشعبين في سورية وإيران.

واستعرض الوزيران، تطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، وتبادلا الأفكار حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت وجهات النظر متطابقة في المواضيع التي جرى التطرق لها.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات الثنائية والتنسيق العالي القائم في كل المجالات، وأعاد الوزيران تأكيد دعم بلديهما للنضال العادل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه التاريخية، وأدانا بشدة ما يقوم به الكيان العنصري الصهيوني من جرائم بحق الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي المحتلة.

وأشاد المقداد بالدور الإيراني المهم في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سورية من خلال دورها الفاعل على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع.

وجدد المقداد وقوف سورية إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني معبراً عن ثقة سورية بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات.

بدوره جدد عبد اللهيان دعم إيران لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكد استمرار الدعم الذي تتلقاه سورية من إيران في حربها على الإرهاب، وحرص بلاده على تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي لسورية في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها من قبل الغرب.

وأكد عبد اللهيان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدفع المستمر بالعلاقات الثنائية وتبادل الآراء بين المعنيين في البلدين حول مختلف التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

الإعلان عن اتصال الوزير الإيراني بالمقداد جاء بعد ساعات قليلة من وصول معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان الخارجية السورية أن سوسان سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، تتناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

على هامش فعالية إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، أكد السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني، أن العلاقات الإيرانية السورية جيدة وإستراتيجية رغم العقوبات المفروضة على كلا البلدين، وأن تلك العلاقات تتحسن وتتطور يوماً بعد يوم.

وكالات