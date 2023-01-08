أسعار الخضار والفواكه تسجل أرقاما قياسية في دمشق!!

سجلت أسعار الخضار والفواكه في العاصمة دمشق في بداية الأسبوع الأول لانخفاض سعر الصرف ارتفاعات كثيرة لكل كيلو غرام، ومازال تأثير قلة المحروقات تنعكس على الأسعار.

ورصد في جولة على بعض الأسواق وسط العاصمة، أسعار بعض الخضار والفواكه، حيث سجلت أسعار البطاطا والثوم أسعار منطقية وأقل من سعر الكلفة بسبب قرارات منع التصدير ويباع كيلو البطاطا اليوم من سبونتا1500، والثوم يابس الكيلو الكسواني بسعر 4000 ليرة واليبرودي 3500 ليرة.

كما سعرت البندورة البانياسية 3000 والنوع الثاني البلدية كونها في آخرة الموسم سعر 2500 ليرة وانخفض سعر الخيار البلاستيكي مع الباذنجان المدعبل الى سعر الكيلو 1500 بسبب قلة الطلب عليه وعدم تصديره أيضا، وسجل سعر كيلو باذنجان برشلوني 2800 والكوسا3500، والبصل فرنسي4500 والبصل المونه 5000.

وبالنسبة للفول من نوع اكسترا سجل سعر الكيلو 4500 والفول نوع تاني3300، والفاصولياء 6500، والفليلفة حلوة2500، والفليفلة حدة280 والبطاطا الحلوة1800 والزهرة1200 والملفوف 2000 ليرة.

وبالنسبة لأسعار الفواكه، ارتفع سعر الكيلو أكثر من أسعار الخضار، وسجل سعر كيلو الموز 8500 ليرة والتفاح الأول 3500 والبرتقال ابو صرة2300 والكرمنتينا اكسترا3200 وبوملي2200 ورمان 4500 والكريفون 2000 والجزر 2300 ليرة.



كما سجلت فروقات كبيرة في الأسعار بحسب ما رصد مراسل “بزنس2بزنس”، ما بين أسعار المنتجات المباعة من قبل الفلاحين والأسعار التي تباع للمستهلك، ويعود إلى تكاليف النقل الكبيرة، حيث وصلت أجرة السوزوكي من سوق الهال في الزبلطاني الى المزه بحدود 75 الف ليرة وأجرة سيارة نقل الخضار من طرطوس إلى دمشق تجاوزت المليون ليرة.



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