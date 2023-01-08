مسلحوا قسد ينهبون بيوتا في قرى الحسكة

طالب أبناء العشائر العربية بمحاسبة مسلحي “قسد” الذين سرقوا أموالا وممتلكات قيّمة خلال المداهمات التي شنّها التنظيم الموالي للجيش الأمريكي في 55 قرية ومزرعة في مناطق تل حميس وتل براك والهول في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكشفت مصادر عشائرية في ريف محافظة الحسكة السورية لـ”سبوتنيك”، بأن “عددا كبيرا من المنازل في القرى التي استهدفتها العملية العسكرية للاحتلال الأمريكي وقوات “قسد” خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت للسرقة والتخريب، مع تصرفات همجية من جهة تدعي البراءة وتقديم العون للشعب، وأنهم هم بالمرصاد للصوص والسارقين”.

وتابعت المصادر: “من يدّعي محاربة الإرهاب، هو من قام بترهيب المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن أثناء عمليات التفتيش وقاموا بسرقة وسلب ونهب وكسر بعض من الممتلكات المنزلية الثمينة من تلفاز وممتلكات شخصية للمدنيين والتي تقدر بملايين الليرات”.

وكانت قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي وبدعم كامل منه، أعلنت أنها انتهت من حملتها الأمنية والعسكرية في مناطق أرياف محافظة الحسكة السورية، شرقي البلاد، حيث تم اعتقال 260 مدنيًا وسرقة أموال وممتلكات المدنيين.



وأكد أحد سكان قرية صفيا كوكب شرقي مدينة الحسكة، بأن مسلحي “قسد” داهموا منزله في ساعات باكرة من صباح الخميس، بطريقه وحشية وغير حضارية، وهي نفس الطريقة التي دخلوا فيها على جميع منازل القرية، وقاموا بسرقة ونهب وتخريب ممتلكات المنازل مع منع أي مدني بالدخول معهم أثناء عمليات التفتيش العشوائية.

وطالبت المصادر العشائرية قيادة “قسد” التي تدّعي الإنسانية وحقوق الإنسان، بضرورة محاسبة السارقين الذين سرقوا الأغراض الشخصية والنقود وقاموا بتكسير الممتلكات واعتقال المدنيين تحت تهم واهية وغير صحيحة.

وقالت مصادر مقربة من قوات “قسد” ، إن الأخيرة وبدعم من الجيش الأمريكي ومدرعاته أنهت عمليتها العسكرية تحت مسمى “صاعقة الجزيرة”، بعد 8 أيام على انطلاقها، والتي استهدفت منازل بلدات تل حميس وتل براك والهول ومخيم الهول للنازحين شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن “القوى الأمنية التابعة لقوات قسد خصوصاً المدعومة والمدربة من الجيش الأمريكي، اعتقلت خلال العملية نحو 260 مدنيا بتهم متعددة منها الانتساب لخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي وآخرين متهمين بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لهم، ومجموعة أخرى متهمين بعمليات تشليح وسلب”.

وتابعت المصادر أن “قوات قسد مشطت خلال أيام العملية 55 قرية ومزرعة منذ انطلاق الحملة، بينها 23 قرية ومزرعة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة من توقف الحملة والتي تركزت على قرى في ريف مدينة الحسكة الشرقي”.

سبوتنيك