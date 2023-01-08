التجارة الإيرانية الأمريكية تتجاوز الـ51 مليون دولار!

شهد حجم التبادل التجاري بين إيران و أمريكا خلال الأشهر الأولى من عام 2022، ارتفاعاً إلى أكثر من 51 مليون دولار.

وذكر تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي، أن حجم التبادل التجاري بين إيران وأمريكا بلغ 51.3 مليون دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2022، بنمو 38٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له.

وقال التقرير: إنه تم تبادل بضائع بقيمة 37.2 مليون دولار في الفترة ما بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2021.

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران في الأشهر الـ 11 من 2022، بنسبة 11٪، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021، إذ بلغت 40.3 مليون دولار بينما كانت 36.8 مليون دولار في 2021.

وأفاد مكتب الإحصاء الأمريكي، بأن صادرات إيران إلى أمريكا ارتفعت 10 أضعاف، وبلغت 11 مليون دولار فيما كانت 1.1 مليون دولار فقط خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2021.

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن إيران احتلت المرتبة 175 بين وجهات تصدير السلع من الولايات المتحدة في 11 شهراً من 2022، والمرتبة 171 من بين مصادر استيراد السلع.

وفي تشرين الثاني الماضي، بلغت الصادرات الأمريكية إلى إيران 4.7 مليون دولار، فيما بلغت الواردات من إيران 0.1 مليون دولار.

ويعتبر حجم التجارة بين إيران وأمريكا ليس كبيراً، مقارنة بإجمالي التجارة بين البلدين مع العالم، وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران، منذ انسحاب الرئيس السابق #دونالد_ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار 2018، ولم تنجح الجهود الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الغربية ومن بينها الولايات المتحدة.

تسنيم