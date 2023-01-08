الوصايا المتناقضة

هي عشر وصايا كتبها الكاتب الأمريكي “كينت كيث Kent M. Keith” سنة 1968 وحولها عام ٢٠٠٢م إلى كتاب سماه “على أية حال” “Anyway” والذي تربع على قائمة أكثر الكتب مبيعاً في أمريكا في تلك الفترة ولفترات طويلة.

تم ترجمة هذه الوصايا إلى العديد من اللغات، فلفتت انتباه العالم، وتحولت إلى ملصقات، وعلقت على الحوائط والأبواب.

الوصايا هي :

١. الناس غير منطقيين ولا تهمهم إلا مصلحتهم، أحِبهم على أية حال.

٢. إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية خفية، افعل الخير على أية حال.

٣. إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقين، انجح على أية حال.

٤. الخير الذي تفعله اليوم سوف يُنسى غداً، افعل الخير على أية حال.

٥. إن الصدق والصراحة يجعلانك عرضة للانتقاد، كن صادقاً وصريحاً على أية حال.

٦. إن أعظم الرجال والنساء الذي يحملون أعظم الأفكار يمكن أن يوقفهم أصغر الرجال والنساء الذين يملكون أصغر العقول، احمل أفكاراً عظيمة على أية حال.

٧. الناس يحبون المستضعفين لكنهم يتبعون المستكبرين، جاهد من أجل المستضعفين على أية حال .

٨. ما تنفق سنوات في بنائه قد ينهار بين عشية وضحاها، ابن على أية حال.

٩. الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة، لكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ساعدهم على أية حال.

١٠. إذا أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض بالإساءة، أعط العالم أفضل ما لديك على أية حال .