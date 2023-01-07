وفاة مدير مدرسة عبد المعين قطرميز بحماة متأثراً بجراحه

نعت مديرية التربية باسم الأسرة التربوية بمحافظة حماة ، الأستاذ والمربي عبد العزيز القاسم مدير مدرسة عبد المعين قطرميز ، الذي توفي مُتأثراً بجراحه، نتيجة حادثة الطعن التي تعرّض لها، على يد شاب من خارج المدرسة التي كان مديرها، ونقل على أثرها إلى مشفى المركز الطبي.

وقد هزت الشارع الحموي هذه الحادثة التي تعرض لها المدير الضحية ، وطالبت الفعاليات الرسمية والشعبية الجهات المسؤولة بالقبض على الجاني وتقديمه للقضاء لينال الجزاء العادل.