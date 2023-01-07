توفير اتصال للهواتف الذكية عبر الأقمار الاصطناعية

07-01-2023

توفير اتصال للهواتف الذكية عبر الأقمار الاصطناعية

ستوفر شراكة جديدة بين شركة هاتف الأقمار الاصطناعية إريديوم، وشركة كوالكوم العملاقة للرقاقات الإلكترونية، اتصالا عبر الأقمار الاصطناعية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في وقت لاحق من هذا العام.

هذا يعني أنه يمكن للهواتف المحمولة الاتصال بالأقمار الاصطناعية العابرة لإرسال الرسائل واستلامها، في الأماكن التي لا توجد فيها تغطية للهاتف المحمول.

وتوجد رقائق كوالكوم في العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وقد أعلنت شركة أبل عن توفر ميزة القمر الاصطناعي لجهاز أيفون 14 في سبتمبر/أيلول 2022.

لكن الخدمة متاحة حاليا فقط لإرسال واستقبال الرسائل النصية الأساسية في حالات الطوارئ.

Bbc

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