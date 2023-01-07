هندي يصنع تمثالاً لزوجته المتوفية

فقد الهندي تاباس سانديليا (65 عامًا) زوجته بعد (39 عامًا) من الزواج خلال جائحة كوفيد -19.

وكلف الهندي المتقاعد بعدها، نحاتًا لصنع تمثال من السيليكون يأخذ شكل شريكته الراحلة إندراني ، التي توفيت في 2021 ، عن 59 عامًا، حيث رحلت عندما كانت تصارع الفيروس بمفردها في المستشفى.

ووضع تاباس تمثال إندراني على الأريكة في مكانها المفضل بمنزلهما، مرتدية الساري الحريري الذي اعتمدته في حفل زفاف ابنها.

وقال تاباس لصحيفة تايمز أوف إنديا: "قبل بضع سنوات، زارت وزوجتي الراحلة معبدًا هندوسيًا، وكان هناك تمثال نابض بالحياة لشخصية دينية، أخبرتني وقتها عن رغبتها في الحصول على تمثال مماثل لها في حال توفيت قبلي، وها أنا الآن قد حققت رغبتها".

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