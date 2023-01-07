وفد إسرائيلي يزور عدداً من الدول العربية

يتوجه وفد إسرائيلي الأسبوع المقبل، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بـ "منتدى النقب" لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.

وذكرت القناة 12 الإٍسرائيلية أن الوفد سيكون برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وسيزور دولا عربية تقيم علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، وذلك في إطار الترتيبات لعقد منتدى النقب في المغرب بعد شهرين.

وأضافت القناة أن الوفد سيبدأ جولته رغم التوتر الذي سببه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن الأسبوع الماضي عن عقد قمة لوزراء خارجية إسرائيل، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر آذار المقبل.