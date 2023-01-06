إصابات بجدري الماء بين التلاميذ

أفادت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون طواشي، بوجود حالات إصابة بجدري الماء بين تلاميذ المدارس بمختلف المحافظات.

وأكدت أن عدد الإصابات هو بالمعدل الطبيعي كون موسم انتشار هذا المرض يكون نهاية الخريف بداية الشتاء.

وأشارت إلى أن رصد انتشار جدري الماء، من الأمراض التي تتابعها مديريات الصحة ضمن برنامج الإنذار المبكر إلى جانب أمراض التهاب الكبد وكورونا واللاشمانيا، ويتم إعداد تقارير دورية حولها لإعداد برامج التوعية والعلاج بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة طواشي أن جدري الماء هو فيروس ينتقل عبر الطرق التنفسية من شخص إلى آخر حتى قبل ظهور الأعراض لدى الشخص المصاب، ويكون أكثر شيوعاً لدى الأطفال، وتستمر فترة المرض نحو أسبوعين، ويظهر بأعراض كريب وترفع حروري ثم طفح جلدي، وهو مرض سريع العدوى، لافتة إلى أنه يتم تقديم توعية صحية ضمن المدرسة للطلاب لجهة أعراضه وعلاجه ويحتاج المصاب للراحة بالمنزل.

وختمت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون طواشي، كلامها قائلة: “يُفضل عدم الاستحمام خلال الأيام الأولى للمرض لضمان عدم حدوث التهابات جلد ثانوية نتيجة لمس الاندفاعات الجلدية وإن كانت هناك حاجة لاستعمال الماء خاصة لدى ارتفاع حرارة جسم المصاب يمكن ذلك لكن دون فرك الاندفاعات الجلدية أو استعمال صابون.



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