العثور على جثة رجل متفسخة في منزل بمدينة جبلة  

عند الساعة 19.00 من تاريخ 2023/1/5 أعلم مركز الشرطة الخارجي بجبلة من المواطنين بانبعاث روائح كريهة وقوية من أحد المنازل عند مقص مدينة جبلة باتجاه طريق عين شقاق .

على الفور توجهت دورية مع إذن قضائي إلى المنزل المذكور وتم فض أقفال المنزل لاستطلاعه وعند الدخول عثر على جثـ.ة رجل متفسخة تبين أنها لشخص يدعى ( أوس-ش) مواليد1980 يسكن وحيداً ضمن منزله .

حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان وبالكشف تبين أن زمن الوفاة حوالي/21/ يوم وسبب الوفاة عائد لاحتشاء عضلة قلبية .

تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني ومازالت التحقيقات مستمرة.



وزارة الداخلية السورية

