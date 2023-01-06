العثور على جثة رجل متفسخة في منزل بمدينة جبلة  

06-01-2023

العثور على جثة رجل متفسخة في منزل بمدينة جبلة  

عند الساعة 19.00 من تاريخ 2023/1/5 أعلم مركز الشرطة الخارجي بجبلة من المواطنين بانبعاث روائح كريهة وقوية من أحد المنازل عند مقص مدينة جبلة باتجاه طريق عين شقاق .

على الفور توجهت دورية مع إذن قضائي إلى المنزل المذكور وتم فض أقفال المنزل لاستطلاعه وعند الدخول عثر على جثـ.ة رجل متفسخة تبين أنها لشخص يدعى ( أوس-ش) مواليد1980 يسكن وحيداً ضمن منزله .

حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان وبالكشف تبين أن زمن الوفاة حوالي/21/ يوم وسبب الوفاة عائد لاحتشاء عضلة قلبية .

تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني ومازالت التحقيقات مستمرة.


وزارة الداخلية السورية
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...