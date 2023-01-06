واتساب يمهد لإطلاق ميزة تسمح بإخفاء رقم الهاتف العميل

يحرص تطبيق واتساب على جذب العملاء الجدد للتطبيق، من خلال طرح عديد من التحديثات والميزات الجديدة، وذلك في ظل منافسات قوية وشرسة مع عدد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، حيث بدأ إصدار تجريبي لتطبيق واتساب المخصص لنظام أندرويد خلال الساعات القليلة الماضية برقم 2.22.19.19 من أجل تحسين الخدمة.

إخفاء رقم العميل



تتمحور الميزة التجريبية الجديدة حول ظهور رقم الهاتف على التطبيق، ما سيمنع بعض الأنشطة التجارية من الاطلاع على رقم العميل في حالة الإعلانات، حيث تهدف الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين والعملاء الناشطين على تطبيق المراسلة الفوري، بخيار الكشف عن رقم الهاتف الخاص بهم، بشكل يدوي عند التحدث مع شركة معينة لا تمتلك رقم الهاتف مسبقاً.

ونوّه التطبيق إلى أنه سوف يكون لدى المستخدمين، القدرة على معرفة ما إذا كان النشاط التجاري المعني يمكنه الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بهم داخل المعلومات حول الشركة.

توفر الميزة

تتوفر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية في WhatsApp Beta برقم الإصدار 2.22.19.19، ومن المحتمل أن تظل تلك الميزة قيد التطوير خلال الفترة القادمة، حتى يتم توفيرها في الإصدار الثابت من التطبيق.

تطوير أداة جديدة

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يعمل على أداة جديدة تُسمى WhatsApp Surveys، التي يمكن استخدامها لجمع التعليقات بشكل آمن حول الميزات والمنتجات الجديدة، من أجل تجنب سوء الفهم خلال الفترة القادمة، في وجود استطلاع جديد، وسوف يقوم التطبيق بتوضيح الغرض.

ومنح تطبيق الدردشة الفوري المستخدمين أقصى قدر من الحرية عند تقرير قبول الدعوة، وتقديم ملاحظاتهم أو رفض الاقتراح، من أجل المحافظة على حرية المستخدمين وعدم الإزعاج لهم.

اشتراك شهري

أوضح المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن بعض الأشخاص يتداولون أخباراً عن أن تطبيق واتساب سيكون باشتراك شهري بمقابل مالي، مؤكداً أنها أخبار غير سليمة.

وأفاد الحارثي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة تلفزيونية، أن حقيقة الأمر أن بعض أنواع الهواتف المحمولة لن تتمتع بخدمة “واتساب” في المستقبل.

وأردف أن “واتساب” تعلن دائماً عن خروج التطبيق من إطار الدعم الفني في بعض أنظمة التشغيل وبعض الهواتف المحمولة.

وكشف أن هناك أكثر من 49 هاتفاً محمولاً يحتوي أنظمة تشغيل مختلفة سوف يتوقف “واتساب” فيها.

وأكد أن هذا الإجراء يحدث بصورة دورية لكي تستطيع الشركة تقديم خدماتها الجديدة.

وتابع: “سنجد بكل بساطة أن التطبيق لا يعمل ويطلب التحديث، لكن عندما يقوم المستخدم بالتحديث، سيجد أن نظام التشغيل لا يدعم التطبيق، وبالتالي لن يكون موجوداً”.