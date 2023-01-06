سيدة نيوزيلاندية تحتفظ بقلبها بعد عملية زرع قلب

احتفظت النيوزيلاندية جيسيكا مانينغ التي خضعت لعملية زرع قلب بقلبها الأصلي محفوظًا في كيس بلاستيكي، في خزانة داخل غرفة نومها.

ووُلدت جيسيكا بنصف قلب يعاني من 5 عيوب، وكافحت طوال حياتها مشاكل صحية خطيرة، وفي سن الـ 25، خضعت لخمس عمليات قلب مفتوح، وعمليتين جراحيتين لتنظيم ضربات القلب، وجراحة رئة طارئة.

بعد ذلك، خضعت لعملية زرع قلب وكبد مزدوج، استغرقت عملية الزرع 20 ساعة بسبب نزيف في رئتها، ودخلت في غيبوبة لمدة خمسة أيام، أصيبت خلالها بسكتة قلبية تركتها ميتة طبياً لمدة 35 دقيقة



وقبل الجراحة، وافقت جيسيكا على التبرع بقلبها من أجل البحث العلمي، وبعد عام واحد أعاده العلماء لها، فقررت الاحتفاظ به، على أمل دفنه في حديقة منزلها المستقبلي، ثم ستزرع فوقه شجرة هديةً للمتبرع بقلبها.