القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق دونالد ترامب

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أمس الخميس، “إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

وقال زيدان، في كلمة له، إن “القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بارتكابه الجريمة”، داعيا “القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين”، حسب وكالة “بغداد اليوم”.

وذكر أن “ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وجبانة ليس لها أساس قانوني”، متسائلا: “لماذا لم يحاسب إلى الآن من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟”.

وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.

ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق، كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي.