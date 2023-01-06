امرأتان تحتجزان تاجرا وتسلبانه في باب النيرب

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بإقدام عدة أشخاص على ابتزازه بمبالغ مالية وحجز حريته ضمن منزل في محلة باب النيرب وسلبه جهازين خليوي.

ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على المدعوتين (صابرين . ش) و(صباح . ف) وبتحري منزليهما عثر فيها على مبالغ مالية وقدرها سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية وثلاثة أجهزة خليوية وثلاثة أساور ذهبية وجهاز خليوي تمت مصادرتها، وبالتحقيق معهما اعترفتا بإقدامهما على ابتزاز المدعي والذي يعمل بتجارة المحاصيل الزراعية في حلب بمبالغ مالية تقدر بحوالي سبعون مليون ليرة سورية وذلك بعد إيهامه من قبل المقبوض عليها (صابرين) بأنها تملك حصة من منزل ذويها يقدر ثمنها بمبلغ ثلاثمائة مليون ليرة سورية وتود بيع حصتها وهي بحاجة لمبلغ مالي ستعيده له بعد إتمام عملية البيع، حيث قامت بالاشتراك مع المقبوض عليها وأشخاص متوارين على استدراجه إلى منزل في محلة باب النيرب وحجز حريته وضـ.ربه بأداة حادة على رأسه من قبل أحدهم وتربيطه ومطالبته بدفع مبلغ سبعين مليون ليرة سورية وعدم تركه إلا بعد قيامه بدفع مبلغ ستة عشر مليون ليرة سورية.

كما اعترفت المقبوض عليها (صابرين) بإقدامها من عدة شهور بالاشتراك مع فتاة متوارية على سرقة حقيبة نسائية بطريقة المغافلة من محل ألبسة وعثرت فيها على مصاغ ذهبي وجوال نوع (ايفون) وقامت بتبديل المصاغ الذهبي المسروق لدى صائغ بمبلغ وقدره سبعمائة وواحد وعشرين ألف ليرة سورية.

مازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية

