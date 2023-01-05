أشهر أقوال أبراهام لينكولن

05-01-2023

أشهر أقوال أبراهام لينكولن

1-الدجاجة هي أذكى الحيوانات، فهي تصيح بعد أن تضع البيضة.
2-أنا أسير ببطء لكنني لا أسير إلى الخلف أبداً.
3-العلم رأسمال لا يفنى.
4-علمتني التجارب أن أولئك الأنقياء من الخطايا ليس لهم فضائل تذكر.
5-إن أفضل طريقة للقضاء على العدو، هي أن تجعله صديقا.
6-قد تأتي الأشياء لمن ينتظرون، ولكن فقط الأشياء المتبقية ممن لا ينتظرون.
7-البراعة تكمن في القدرة على وصف الآخرين كما يرون أنفسهم.
8-تأكد من وضع قدميك في المكان المناسب ثم الوقوف بحزم.
9-عندما ترى شخص أعصابه باردة ولم يعد يبالي فأعلم أنه تخدر من كثرة الألم.
10-ليس لأحد ذاكرة قوية بما فيه الكفاية لكي تجعل منه كاذباً ناجحاً.
11-معظم الرجال تقريباً يمكنهم تحمل الصعاب لكن إن أردت اختبار معدن رجل فاجعل له سلطة.
12-هذا الرجل يقول كل الحقيقة، لذلك فهو لا يجد من يُصدقه أو ينصت إليه.
13-أعظم كتاب قرأته؛ أمي.
14-استمتع بالأشياء الصغيرة، فقد يأتي اليوم الذي تدرك فيه أنها كانت الأشياء الكبيرة.
15-لا يمكنك التهرب من مسؤولية الغد بالتهرب منها اليوم.
16-البيت المنقسم على ذاته لا يستطيع النهوض.
17-أعز صديق لي هو الشخص الذي يمنحني كتابًا لم أقرأه.
18-علمني أبي أن أعمل، ولكنه لم يعلمني أن أحب العمل.
19-عندما أفعل شيئاً جيداً أشعر أنني بحالة جيدة، وعندما أفعل شيئاً سيئاً أشعر بالضيق، هذا هو ديني.
20-إني مدين لك بكل ما وصلت إليه و ما أرجو أن أصل إليه من الرفعة إلى أمي الملاك.
21-لا يضيع شيء ذو قيمة إذا صرفنا الوقت الكافي في إتقانه.
22-إنما الأخلاق كالشجرة، والسمعة كالظل، الظل هو ما نفكر فيه، لكن الشجرة هي الحقيقة.
23-تستطيع القوة أن تنتصر، لكن انتصاراتها لا تدوم طويلاً.
24-لأني غير مستعد لأن أكون عبداً فإني لا أرضى أن أكون سيداً أيضاً.
25-خير لك أن تظل صامتا ويظن الآخرون أنك أبله، من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون.
26-إذا كنت تبحث عن جانب السوء في الناس كي تجده، فإنك حتماً ستجده.
27-الحرية هي الرغبة بان نكون مسؤولين عن أنفسنا.
28-كون البعض أغنياء يثبت أن الآخرين يمكنهم أن يكونوا أغنياء أيضاً، وهذا يشجع العمل والصناعة.
29-رأي الشعب هو كل شيء، فبرأي الشعب لا يخيب شيء، وبدونه لا شيء ينجح.
30-ليس هناك طريقة مشرفة للقتل ولا طريقة لطيفة للتدمير ولا خير في الحروب إلا نهايتها.
31-سعادة معظم الناس، تكون بمقدار ما تتصورها عقولهم.
32-عندما ينتزع الراعي عنزة من براثن ذئب تعده العنزة بطلاً، أما الذئب فيعده ديكتاتورياً.
33-كل امرئ يود أن يعيش طويلا، ولكن لا أحد يود أن يكون مسنا.
34-أولئك الذين ينكرون الحرية للآخرين، هم أنفسهم لا يستحقونها.
35-يمكنك أن تعرف عظمة رجل مما يغضبه.
36-يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت.
37-السبيل للنهوض هو أن تطور نفسك بكل السبل الممكنة، ولا تشك أبداً أن هناك من يريد منعك من ذلك.
38-من الأفضل إن تمشي ببطء إلى الأمام على إن تمشي مسرعاً إلى الخلف.

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