أشهر أقوال أبراهام لينكولن

1-الدجاجة هي أذكى الحيوانات، فهي تصيح بعد أن تضع البيضة.

2-أنا أسير ببطء لكنني لا أسير إلى الخلف أبداً.

3-العلم رأسمال لا يفنى.

4-علمتني التجارب أن أولئك الأنقياء من الخطايا ليس لهم فضائل تذكر.

5-إن أفضل طريقة للقضاء على العدو، هي أن تجعله صديقا.

6-قد تأتي الأشياء لمن ينتظرون، ولكن فقط الأشياء المتبقية ممن لا ينتظرون.

7-البراعة تكمن في القدرة على وصف الآخرين كما يرون أنفسهم.

8-تأكد من وضع قدميك في المكان المناسب ثم الوقوف بحزم.

9-عندما ترى شخص أعصابه باردة ولم يعد يبالي فأعلم أنه تخدر من كثرة الألم.

10-ليس لأحد ذاكرة قوية بما فيه الكفاية لكي تجعل منه كاذباً ناجحاً.

11-معظم الرجال تقريباً يمكنهم تحمل الصعاب لكن إن أردت اختبار معدن رجل فاجعل له سلطة.

12-هذا الرجل يقول كل الحقيقة، لذلك فهو لا يجد من يُصدقه أو ينصت إليه.

13-أعظم كتاب قرأته؛ أمي.

14-استمتع بالأشياء الصغيرة، فقد يأتي اليوم الذي تدرك فيه أنها كانت الأشياء الكبيرة.

15-لا يمكنك التهرب من مسؤولية الغد بالتهرب منها اليوم.

16-البيت المنقسم على ذاته لا يستطيع النهوض.

17-أعز صديق لي هو الشخص الذي يمنحني كتابًا لم أقرأه.

18-علمني أبي أن أعمل، ولكنه لم يعلمني أن أحب العمل.

19-عندما أفعل شيئاً جيداً أشعر أنني بحالة جيدة، وعندما أفعل شيئاً سيئاً أشعر بالضيق، هذا هو ديني.

20-إني مدين لك بكل ما وصلت إليه و ما أرجو أن أصل إليه من الرفعة إلى أمي الملاك.

21-لا يضيع شيء ذو قيمة إذا صرفنا الوقت الكافي في إتقانه.

22-إنما الأخلاق كالشجرة، والسمعة كالظل، الظل هو ما نفكر فيه، لكن الشجرة هي الحقيقة.

23-تستطيع القوة أن تنتصر، لكن انتصاراتها لا تدوم طويلاً.

24-لأني غير مستعد لأن أكون عبداً فإني لا أرضى أن أكون سيداً أيضاً.

25-خير لك أن تظل صامتا ويظن الآخرون أنك أبله، من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون.

26-إذا كنت تبحث عن جانب السوء في الناس كي تجده، فإنك حتماً ستجده.

27-الحرية هي الرغبة بان نكون مسؤولين عن أنفسنا.

28-كون البعض أغنياء يثبت أن الآخرين يمكنهم أن يكونوا أغنياء أيضاً، وهذا يشجع العمل والصناعة.

29-رأي الشعب هو كل شيء، فبرأي الشعب لا يخيب شيء، وبدونه لا شيء ينجح.

30-ليس هناك طريقة مشرفة للقتل ولا طريقة لطيفة للتدمير ولا خير في الحروب إلا نهايتها.

31-سعادة معظم الناس، تكون بمقدار ما تتصورها عقولهم.

32-عندما ينتزع الراعي عنزة من براثن ذئب تعده العنزة بطلاً، أما الذئب فيعده ديكتاتورياً.

33-كل امرئ يود أن يعيش طويلا، ولكن لا أحد يود أن يكون مسنا.

34-أولئك الذين ينكرون الحرية للآخرين، هم أنفسهم لا يستحقونها.

35-يمكنك أن تعرف عظمة رجل مما يغضبه.

36-يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت.

37-السبيل للنهوض هو أن تطور نفسك بكل السبل الممكنة، ولا تشك أبداً أن هناك من يريد منعك من ذلك.

38-من الأفضل إن تمشي ببطء إلى الأمام على إن تمشي مسرعاً إلى الخلف.