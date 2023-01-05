الأبراج الفلكية ليست موجودة.. و لا يمكنها التحكّم بحياتنا!

قال د. محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية سالي أبوجمرة لمحطة شام إف إم إنّ موضوع الترويج للتنجيم و توقعات الأبراج الفلكية خاصة خلال هذه الفترة من السنة زاد عن حدّه، و أكد بناءً على مصادر و دراسات علمية فلكية أنّ الأبراج لا وجود لها حيث تعتبر خطوط وهمية تمّ ابتكارها من قبل البابليين منذ زمن بعيد و هي متغيرة، أي أنّ "برج" الشخص اليوم يمكن أن يتغير فيما بعد إذا أردنا أن نقوم بحسبة تواريخ ميلادنا بالمطابقة مع الفلك، ناهيك عن أنّ برج الجوزاء ليس مذكوراً علمياً بين الأبراج الاثني عشر!

و أضاف العصيري أن النجوم لا دخل لها بالتأثير على الأشخاص و طباعهم و تفاصيل حياتهم، فالنجوم بعيدة كل البعد – فيزيائياً - عنا ولا يمكنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً على الإنسان.

أما عن الطاقة و الشاكرات و كل ما هو ذو صلة فقال د. العصيري إنّ كل هذا يندرج تحت عنوان "العلوم الزائفة" التي لا تستند في قواعدها على قاعدة علمية واضحة و مثبتة، و أنّ التعاطي فيها من شأنه أن يُرجع الإنسان إلى الجهل و يشيع الأفكار و المعلومات الخاطئة.



و أكّد العصيري أنّ الفلك علم قائم بحد ذاته لكن كل ما يشاع من توقعات عن مصائر شخصيات معينة أو الأبراج أو التنجيم أو ما يخص الطاقة لا وجود له بالمطلق.