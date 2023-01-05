سورية بين أكبر المستوردين للنفط الإيراني بعد الصين

احتلت سورية المرتبة الثانية بعد الصين، بين الدول الأكثر استيراداً للنفط الإيراني، حسب بيانات منظمة “UANI”، والتي أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة، هي ثالث أكبر المشترين للنفط من إيران.

وذكرت “UANI” في تقريرها الصادر يوم أمس الثلاثاء وهي منظمة غير ربحية، أن سورية استوردت 30 مليون و973 ألف و819 برميل نفط من إيران خلال 2022، مقارنة بـ28 مليون و558 ألف و921 برميل في 2021.

ووصل إلى سورية خلال تشرين الأول / أكتوبر 118 ألف و751 برميل، وتشرين الثاني / نوفمبر 57 ألف و464 برميل، وكانون الأول / ديسمبر 102 ألف و682 برميل وفقا لموقع لما نشره موقع " السورية "

وتعتمد سورية بشكل أساسي منذ سنوات، على التوريدات النفطية من إيران.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، وصلت عدة ناقلات نفطية وأفرغت حمولتها في مصفاة بانياس، وفقا لمواقع محلية سورية.

لكن ذلك لم يقلص أزمة نقص المحروقات، التي تعيشها البلاد، إذ يجد المواطنون صعوبة في توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية، إلى جانب انعكاس ذلك على قطاع الكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين.

كما أسفر ذلك عن شلل في حركة النقل والمواصلات نتيجة عدم توفر المحروقات، وتعطيل الجهات العامة، وسط حالة سخطٍ كبيرة في أوساط المواطنين الذين يعانون ظروفاً معيشية سيئة.

ووعدت “المستشارية الثقافية الإيرانية” في سورية، في 25 كانون الأول / ديسمبر 2022، بانفراج أزمة المشتقات النفطية خلال 48 ساعة، بوصول ناقلة نفط جديدة.



سبق هذا الوعد، ما تحدث عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في 18 كانون الأول / دسيمبر الحالي، بأن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 كانون الثاني /يناير من العام 2023.