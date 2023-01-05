05-01-2023
هطولات مطرية ذروتها يومي الجمعة والسبت
سوريا على موعد مع هطولات مطرية مختلفة الغزارة بعضها غزيرة ستعم مناطق مختلفة من المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية والجزيرة والغربية والشرقية والمناطق الجنوبية الغربية باختلاف التوقيت والغزارة يوم الجمعة والسبت وقد تطال زخات خفيفة دمشق نتيجة تأثر البلاد بتيارات شمالية غربية باردة ورطبة في الطبقات العليا من الجو وهذه الهطولات
وستبدأ الهطولات من ليل الغد من المناطق الساحلية وأجزاء من الوسطى ويكون الجو غدا مشمس رغم الرياح الغربية التي ستنشط وقد تتناثر بعض الغيوم وخاصة المناطق الجنوبية
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