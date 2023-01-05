هطولات مطرية ذروتها يومي الجمعة والسبت

05-01-2023

هطولات مطرية ذروتها يومي الجمعة والسبت

سوريا على موعد مع هطولات مطرية مختلفة الغزارة بعضها غزيرة ستعم مناطق مختلفة من المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية والجزيرة والغربية والشرقية والمناطق الجنوبية الغربية باختلاف التوقيت والغزارة يوم الجمعة والسبت وقد تطال زخات خفيفة دمشق نتيجة تأثر البلاد بتيارات شمالية غربية باردة ورطبة في الطبقات العليا من الجو وهذه الهطولات

وستبدأ الهطولات من ليل الغد من المناطق الساحلية وأجزاء من الوسطى ويكون الجو غدا مشمس رغم الرياح الغربية التي ستنشط وقد تتناثر بعض الغيوم وخاصة المناطق الجنوبية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...