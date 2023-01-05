أبو الفداء الداغستاني.. يفتتح مطعماً للسوشي في إدلب

وصل طبق السوشي إلى “إدلب”، ليعلن “أبو الفداء الداغستاني” بلغة عربية “مكسرة” افتتاح مطعم خاص بالطبق الياباني. خلال مهرجان ساحة إدلب قبل أيام.

يظهر “الداغستاني” الذي يبدو من لغته “المكسرة” أنه ليس من أبناء المنطقة وإنما أحد الأجانب فيها. في فيديو متداول من المهرجان وهو يتحدث عن طريقة تحضير السوشي، ويقول إنها أول مرة في تاريخ “سوريا” التي يتم افتتاح المطعم بها. علماً أنه كان يجب أن يقول إدلب كون هناك مطاعم خاصة بالسوشي بعدد من المحافظات السورية.



يصف “الداغستاني” أهالي المدينة بأنهم متعجبين منها، وقالوا له إنها أكلة غريبة عنهم، ويدعوهم لتذوقها مجاناً خلال المهرجان.

وحظي الفيديو بالعديد من التعليقات، أحد أكثرها شيوعاً: “هي كان ناقصها سوشي بس”.