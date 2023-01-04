هجـوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف شرق سوريا

استهدف صاروخان، صباح اليوم الأربعاء، قوات التحالف الدولي في شرق سوريا من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم".

وذكرت القيادة في بيان، أن صاروخان استهدفا قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل " كونيكو" للغاز، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

وأشار البيان إلى أن الهـجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار في القاعدة، أو في ممتلكات التحالف، فيما لم توجه القوات الأميركية اتهاماً إلى أي جهة.

ويقع حقل غاز "كونيكو" في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولفت البيان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقـ. ـاتلون أكراد زارت موقع إطلاق الصـواريخ، وعثرت على صـاروخ ثالث لم يتم إطلاقه.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية العقيد جو بوتشينو، إن هجمات مماثلة "تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين كان تحقيقهما صعباً في سوريا والمنطقة".

وتعرضت قواعد أميركية في شمال وشرق سوريا لاستهداف متكرر خلال الأشهر القلية الماضية، طال أحدها في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قوات التحالف في قاعدة "الشدادي" جنوب محافظة الحسكة.

وفي 17 من الشهر ذاته، استهدف صاروخان قاعدة القرية الخضراء، إحدى أبرز قواعد التحالف في شرق سوريا.

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا.

كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً، الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.