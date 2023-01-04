مطلوب يفجر قنبلة ويتسبب بإصابة ضابط و3 مدنيين

إصابة ضابط وثلاثة أشخاص مدنيين نتيجة قيام أحد المطلوبين بتفجير قنبلة أثناء إلقاء القبض عليه وعلى شريكه وهما يقومان بسلب المواطنين في محلة الشعار بحلب

عند الساعة الثانية والعشرين من تاريخ 3/ 1/ 2023 أُخبر فرع الأمن الجنائي في حلب بوجود شخصين يرتديان أحزمة ناسفة وبحوزتهما قنابل وأسلحة حربية يقومان بسلب المواطنين في محلة الشعار ، على الفور توجهت دورية من الفرع المذكور إلى المكان وأثناء محاولة إلقاء القبض عليهما قام أحدهما برمي قنبلة على الدورية بعد نزع مسمار الأمان منها مما أدى إلى انفجارها وإصابته وإصـ.ابة الضابط آمر الدورية وثلاثة أشخاص مدنيين بشظايا.

تمكنت الدورية من إلقاء القبض عليهما وتبين أن الأول يدعى (عبدالجبار . ش) والثاني يدعى (نجيب . م) وبتحري ملابسهما عثر بحوزة الأول على حـ.زام نـاسف ومسـدس خلبي وبحوزة الثاني على قنبلة حـربية وكمية من الحبوب الدوائية المخدرة.

تم إسعاف الضابط والأشخاص الثلاثة والمقبوض عليه الأول إلى مشفى حلب الجامعي لتلقي العلاج.

بالتدقيق تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهما بجـ.رائم مختلفة منها (مصدر مواد مخدرة).

تم اتخاذ الإجراء القانوني ولا تزال التحقيقات مستمرة

وزارة الداخلية