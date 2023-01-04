النفط يواجه الهبوط بعد تحذيرات أوروبية!

أدى ارتفاع الدولار أمس الثلاثاء إلى هبوط أسعار النفط من أعلى مستوياتها، كما جاء هذا الهبوط نتيجة التحذير الذي أطلقته مديرة صندوق النقد الدولي من الصعوبات القادمة مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي، تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 2 % عند التسوية يوم الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5 % و6.7 % على التوالي.

وفي وقت سابق، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية، اعتباراً من الأول من شباط ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضاً بنداً يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.

وأظهر استطلاع لوكالات إعلامية، أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023، بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً أو 1.1 % إلى 84.93 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً أو 1 % إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار.

يذكر أن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل من السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.