العراق: عائدات نفطية هائلة يقابلها فقر وبطالة

تخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أصدرتها وزارة النفط العراقية، هي الأعلى منذ عام 2020.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنّ العراق حقق "أكثر من 115 مليار دولار من تصدير مليار و209 مليوم برميل نفط خلال عام 2022.

ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثراً بالحرب الأوكرانية، وإقرار تحالف أوبك خفضاً في الإنتاج لدعم الأسعار.

ورغم الإيرادات المعلن عنها يواجه العراق صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية بعد سنوات من الحرب.

كما يواجه أزمة أزمة طاقة يومية، ويستورد حوالى ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران.

وبحسب إحصاءات وزارة العمل العراقية، فإن حوالي مليون فرد في العراق أي مايمثل 25 في المئة من السكان البالغ عددهم 42 مليون نسمة، هم فقراء.

وتكشف أرقام عن ارتفاع معدل البطالة في البلد النفطي إلى حوالي 16%، وتأتي محافظة نينوى في المقدمة بمعدلات البطالة بنسبة 33‎%‎، تليها المثنى 27‎% ثم ذي قار بنسبة 26%، والبصرة بنسبة 22‎%.