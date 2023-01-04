مقتل ثلاثة سوريين بمشاجرات في تركيا خلال 24 ساعة

قتـل شاب سوري (30 عاماً) طعناً خلال شجار مع مجموعة شبان سوريين بولاية بورصة في تركيا، في حين أعلنت السلطات التركية اعتقال الفاعل.

وفي ولاية كهرمان مرعش، أقدم سوري على ارتكاب جريمة قتل بحق سوري آخر وابنه، إثر خلاف حول مسألة تتعلق بالديون.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن لاجئاً سورياً أطلق النار على رجل وأصابه في رأسه ما تسبب بمقتله على الفور، بينما أصيب ابنه في صدره، في حين أصيب سوري آخر في ساقه، صادف وجوده بالمنطقة لحظة إطلاق النار.