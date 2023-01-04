الهواتف المحمولة تتسبب بمقتـل 89 عسـكرياً روسياً في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 89 من جنودها، في الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على منطقة ماكيفكا في إقليم دونيتسك المستقل، ليلة رأس السنة الجديدة، لافتة إلى أن خطأ ارتكبه جنـ.ـودها تسبب بهذه الحصيلة.

وقالت الوزارة "إن الجنود الروس استخدموا بشكل مكثف الهواتف المحمولة خلافاً للتعليمات، وللحظر المفروض على الهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلـحة العـدو".

وأضافت الوزارة في البيان: "هذا العامل سمح للعدو بتتبع وتحديد إحداثيات مواقع الجنـود لتوجيه ضربة عبر صـ.ـواريخ هيمارس الأمريكية الصنع".

وأثارت الضـ.ـربة التي وقعت بعد منتصف ليلة رأس السنة على مدرسة تم تحويلها إلى ثكنة عسـ.ـكرية في ماكيفكا غضب الروس وبعض المشرعين، الذين شككوا في الاستراتيجية العسكرية المستخدمة هناك، وقالت روسيا في وقت سابق إن 63 جندياً روسياً قتلوا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أربعة صـ.ـواريخ من قاذفات هيمارس أمريكية الصنع سقطت على المبنى، مضيفة أنه "نتيجة انفجار الرؤوس الحـ.ـربية لصواريخ هيمارس انهارت أسقف المبنى".

وأشارت الوزارة إلى أنها شنّت رداً على ذلك ضـ.ـربات جـوية على مركز للعتاد بالقرب من محطة سكة حديد دروزكيفكا في دونيتسك، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 200 عسكري أوكراني، وتدمير أربع قـاذفات هيمارس وأكثر من 800 صاروخا عابرا .

والثلاثاء نُظّمت في روسيا تجمّعات تكريماً لهؤلاء القتلى العسكريين، وتداولت حسابات على تيلغرام دعوات روس لبوتين بإعلان تعبئة كبيرة للحرب الأوكرانية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام متابعة.