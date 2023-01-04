04-01-2023
الأوراق المطلوبة لتسجيل الافراد ( المؤسسات الفردية ) في السجل التجاري
1ـ ثبوتية عقارية لمركز السجل / سند تمليك أو إخراج قيد عقاري و تكليف مالي حديث أو عقد إيجار مصدق من المحافظة أو البلدية المختصة أو حكم محكمة مكتسب الدرجة القطعية /
2ـ صورة هوية بالنسبة للأشخاص السوريين او صورة جواز سفر لغير السوريين
3ـ تعهد غير عامل في الدولة
4ـ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على منح بطاقة العمل بالنسبة لغير السوري
5ـ ايصال رسم طابع السجل التجاري 10000 عشرة آلاف ليرة سورية
6ـ حضور صاحب العلاقة شخصياً او الوكيل القانوني بموجب وكالة كاتب بالعدل مصدقة حديثاً ( خلال ثلاثة اشهر )
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