تغريم محطة وقود بدمشق بأكثر من نصف مليار ليرة سورية

بعد المتابعه وتشديد الرقابة على محطات الوقود وبالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات بشركة المحروقات.

تم ضبط محطة العلاوي مخالفة وجود مخزن سري غير مصرح به من قبلها تم معايرته تبين وجود كمية 12500 ليتر من مادة البنزين المدعومة من قبل الدولة يُعمل على تجميعها بطريقة غير شرعية بقصد الاتجار غير المشروع تم تغريمهم بقيمتها البالغة 183,750,000 ليرة سورية

ولدى معايرة المضخات تم ضبط المحطة بمخالفة نقص الكيل والتلاعب بالعداد وكانت كمية النقص 23800 ليتر تم تغريم المخالف بمبلغ 349,860,000 ليرة سورية

وتكون بذلك الكمية الاجمالية المضبوطة للمادة 36800 ليتر ومبلغ التغريم الاجمالي 533,610,000 ليرة سورية

تم احالة الضبوط للقضاء لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالف