سوريا ودعت أكثر من 15 فناناً عام 2022

ودعت سوريا خلال سنة 2022 العديد من الفنانين السوريين إلى الأبد تاركين جملة من أعمالهم الراسخة في الذاكرة بشخصيات متنوّعة في عدة مسرحيات بخمسينيات وسبعينات القرن الماضي مع مسلسلات الدراما السورية التلفزيونية وعلى رأسها “صح النوم” الذي شاركت فيه الفنانة الراحلة انطوانيت نجيب.

ورحلت “نجيب” عن عمر يناهز 92 عاماً في 17 آب الماضي بسبب مرضها وحاجتها لغسيل الكلى كل أسبوع في آخر فترة من حياتها إلى أن وافتها المنية بعد رحلة فنية طويلة بتجسيدها شخصيات عديدة في مسلسلات متنوعة منها “الفصول الأربعة، الجوارح، كنا أصدقاء، أخوة التراب، أيام الغضب والمحكوم”

وتألقت “نجيب” في العديد من أفلام السينما عام 1973 منها فيلم “شقة الحب” و”امرأة حائرة”، فيما جسّدت أدوار مسرحية منها “حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة”.

وبعد مرور يومين على وفاة “نجيب” استفاق الوسط الفني على خبر رحيل الفنان بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاماً وهو من أصول فلسطينية ولكنّه من رواد الدراما السورية ومن مؤسسي نقابة الفنانين السوريين.

وشغل “لطفي” الكثير من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما من بداية مسيرته الفنية عام 1957 في دمشق على خشبة المسرح القومي، حيث شارك في تمثيلية “الغريب” وهي أول عمل درامي عُرض على شاشة التلفزيون عام 1960.

وشارك “لطفي” بالعديد من الأعمال الهامة بتاريخ الدراما السورية مثل “بطل من هذا الزمان، إخوة التراب، يوميات مدير عام، نهاية رجل شجاع، حمام القيشاني، ليستمر ابنه إياس أبو غزالة في حمل رسالته بعالم التمثيل.

وعند ذكر الرسائل، لابد من العودة إلى رسالة العتب التي نشرها الفنان السوري ناصر وردياني قبل أيام قليلة من وفاته في 15 أيار الماضي عن عمر يناهز 71 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، ناقلاً حزنه الشديد من عدم اطمئنان زملائه عن حالته الصحية.

والفنان “وردياني” من مواليد مدينة حلب السورية، حيث بدأ مشواره الفني عام 1968، وقدم مسيرة فنية حافلة، ومن أبرز أعماله “باب الحارة، بروكار، الحرملك، وردة شامية، العراب، إخوة التراب والزير سالم وخان الحرير”.

ورحل الفنان السوري مروان السباعي بصمت في 21 كانون الثاني الماضي عن عمر ناهز الـ 60 عاما