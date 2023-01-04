اتفقت مع شقيقها على قـ.تل شريكها

ادعى صاحب محل مجوهرات إلى شرطة منطقة يبرود في ريف دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على محاولة قـ.تله أمام منزله بإطـ.ـلاق النـ.ار عليه من بنـ.دقية حيث أصيـ.ب بجـ.روح بالغة في كافة أنحاء جسده وتم إسعافه إلى المشفى.

وبعد التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بقريبته المدعوة (انتصار . ع) والتي تعمل في مجال الصياغة وكل من المدعوة (هاجر . ب) والمدعو (عدي . ع) وأُلقي القبض عليهم وبالتحقيق معهم من قبل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق اعترفت المقبوض عليها (انتصار) بأنها اتفقت مع شقيقها المدعو (محمود . ع) على تأمين شخص لتنفيذ جـ.ريمة القـ.تل مقابل مبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي، فتم إلقاء القبض على شقيقها المذكور وبالتحقيق معه اعترف باتفاقه مع كل من المدعوين (حسني . ح) و(محمد . ح) على قـ.تل المدعي وأقدم المدعو (محمد. ح) على إطـ.ـلاق النـ.ار عليه ليلاً أمام منزله وهروبه بعد ارتكاب جـ.رمه.

تم إلقاء القبض على الفاعلين المذكورين وأثناء إلقاء القبض عليهم حاول المدعو (محمد . ح) ممانعة الدورية وفتح قنـ.بلة عليها فتمت السيطرة عليه ومصادرة القنبلة ومسدس حربي عيار ( ٩ ) ملم وقطعة حشيش مخدر كما تم مصادرة أداة الجـ.ريمة (بندقية الصيد).

مازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.