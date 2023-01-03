اقتراح بتقديم معونة شهرية نقدية بقيمة 90 ألف ليرة للفئات الأكثر هشاشة في سورية

كشف المهندس لؤي العرنجي مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن وجود خطة لتقديم معوتة نقدية للفئات الأكثر هشاشة في سورية، موضحاً أن البرنامج سيكون موجهاً لفئات محددة وفقاً لمعايير استهداف مناسبة، ويركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، ويمكن أن يكون قابلاً للتوسيع ليشمل فئات إضافية حسب الحاجة.

وعن الفئات المستهدفة، بين العرنجي أنها تستهدف الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة، وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً، بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع، حيث تمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة).

وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت العرنجي إلى إنه يمكن وضع تقديرات أولوية لعدد المستفيدين ولقيمة المعونة الشهرية النقدية 90.000 ل.س فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد)، ويتم التحديد الدقيق لقيمة المعونة والعدد النهائي للمستفيدين بعد انتهاء مرحلة حصر الحالات وفي ضوء نتائجها.



يذكر أن الوضع الاقتصادي في سورية والغلاء القياسي لمعظم أسعار السلع والمواد خاصة خلال العامين الأخيرين، جعل الغالبية العظمى من المواطنين تحت خط الفقر.

