349 مليار ليرة حجم ودائع مصرف التوفير لعام 2022

كشفت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصرف خلال عام 2022 بلغت 89.732 مليار ليرة، بعدد مستفيدين وصل إلى 29 ألفاً و246 مستفيداً، مشيرة إلى أن معدل النمو في إجمالي قيمة القروض الممنوحة قد بلغ 76 بالمئة مقارنة مع عام 2021 الذي بلغت قيمة القروض الممنوحة خلاله 51 مليار ليرة تقريباً.

وأوضحت معصب أن هذه القروض وزعت بين قروض تنموية للعاملين بالدولة، والذي بلغ حتى نهاية 2022 ما قيمته أكثر من 44.400 مليار ليرة، بعدد مستفيدين بلغ 16 ألفاً و910 مستفيدين، على حين بلغت قروض المتقاعدين الممنوحة من المصرف 5.880 مليارات ليرة بعدد مستفيدين بلغ 3219 مستفيداً، وبلغت قروض العسكريين الممنوحة أكثر من 29.794 مليار ليرة بعدد مستفيدين بلغ 8870 مستفيداً.

وعن قروض المشاريع التنموية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تم منحها حتى نهاية 2022، أكدت معصب أنها تجاوزت ملياري ليرة، بعدد مشاريع بلغ 116 مشروعاً ممولاً، أما القروض العقارية والاستثمارية، وقرض رأس المال العامل، فقد تجاوزت الـ4.695 مليارات ليرة بعدد مستفيدين بلغ 60 مستفيداً.

وأوضحت معصب أن المصرف منح قروضاً سكنية للعاملين بالمصرف بمبلغ 1.341 مليارات ليرة، لـ70 مستفيداً.

وعن القروض المتعثرة أشارت معصب إلى انخفاض ملحوظ في نسبتها، معللة هذا التراجع بفضل الإجراءات التي يقوم بها المصرف في التعامل مع القروض الممنوحة وفق القوانين والإجراءات النافذة من مصرف سورية المركزي.

أما جديد مصرف التوفير المتعلق بالقروض ضمن كفالة تأمينية، أوضحت معصب أن المصرف أنجز العديد من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المبدئي مع السورية للتأمين لمنح قروض لذوي الدخل المحدود بكفالة تأمينية مع بداية هذا العام، وحصل المصرف على الموافقات اللازمة من وزارة المالية ومجلس إدارة المصرف لتعديل نظام عملياته لقبول هذا النوع من الكفالات التأمينية وتهيئة النظم التقنية المصرفية وإعداد النماذج اللازمة لمنح القروض.

وبينت أنه تم تحديد عدد من الدورات التدريبية للعاملين في إدارة وفروع المصرف على إصدار بوليصة التأمين حسب الاتفاق مع المؤسسة التي فوضت المصرف بهذا الإصدار، مشيرة إلى أن قروض ذوي الدخل المحدود بكفالة تأمينية ستعمل على توسيع شريحة المتعاملين مع المصرف وتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين في البحث عن كفلاء شخصيين.

وبلغ إجمالي حجم الودائع لنهاية 31/12/2022 بحسب معصب ما قيمته 380. 349 مليار ليرة كما بلغ عدد الحسابات 834.756 حساباً، مضيفة إن معدل النمو لإجمالي الإيداعات لدى المصرف بلغ 27.4 بالمئة مقارنة مع عام 2021 حيث كان إجمالي حجم الودائع لنهاية 31/12/2021 ما قيمته 299 مليار ليرة تقريباً.

وفيما يخص قرض الـ400 ألف ليرة الشخصي، أوضحت معصب أنه حالياً يتم العمل بالبرمجة الخاصة للبدء بتنفيذ خطة منح القرض، مبينة أن سقف السحوبات اليومية يحدد وفق القوانين العامة التي يحددها مصرف سورية المركزي.

الوطن