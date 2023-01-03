ملك الأردن يوجه الحكومة بتجميد الضريبة على وقود الكاز

وجه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، يوم أمس الاثنين، الحكومة إلى تجميد الضريبة على وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك، خلال لقاء الملك مع عدد من وجهاء وأهالي محافظة العقبة (جنوب الأردن)، وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وذكرت الوكالة أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين، يوجه الحكومة بتجميد الضريبة على وقود الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وبناء عليه، يصبح سعر صفيحة الكاز (الأكثر شعبية للتدفئة - سعة 20 لترا) 12.40 دينار (17.48 دولار) بدلا من 15.70 دينار (22.13 دولار).

وقبل ذلك، خفضت الحكومة للشهر الحالي أسعار المحروقات الأساسية، بنسب تراوحت بين 2.1 بالمئة و8.7 بالمئة، حيث حاز الكاز على النسبة الأكبر من التخفيض بنسبة 8.7 بالمئة.

وتراجع سعر لتر الديزل بنسبة 8.3 إلى 820 فلسا (1.1 دولار) خلال الشهر الجاري؛ كما تم خفض سعر البنزين 90 الأكثر استخداما في البلاد، بنسبة 2.1 بالمئة إلى 900 فلسا لليتر (1.3 دولار).

كما تم خفض سعر لتر البنزين 95 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1140 فلسا لليتر(1.6 دولار).