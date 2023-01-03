إضراب النقل العام في تونس

تقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية منذ صباح أمس الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل.

وشهدت حركة الحافلات والمترو توقفا تاما في إطار الانصياع لدعوة الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) لأعوان شركة نقل تونس بكل الأسلاك لتنفيذ وقفة احتجاجية مع الساعة التاسعة صباحا في ساحة الحكومة بالقصبة.

ويحتج موظفو الشركة على التأخير في الحصول على الأجور لشهر كانون الأول 2022، وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول.

وتواجه العديد من الشركات الحكومية في تونس أزمات مالية، ويمثل إصلاح أوضاعها نقطة رئيسية في برنامج الإصلاح الذي تعهدت به الحكومة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.