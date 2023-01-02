رفع رسوم جوازالسفر السوري الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة 

كشفت مصادر خاصة من إدارة الهجرة والجوازات عن تعديل رسوم استصدار جواز السفر السوري الفوري.

وبحسب المصدر فقد تم رفع رسوم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية.

وفي الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر نفت إدارة الهجرة والجوازات عن رفع رسوم استصدار جواز السفر السوري الفوري.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد رفعت، في 4 أيلول/ سبتمبر 2023، رسوم استخراج جواز السفر "الفوري داخلياً" 200 ألف ليرة سورية، من 300 حتى 500 ليرة.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية وقتها عن إضافة خدمات جديدة إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني للمغتربين.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيس بوك، إنها "أضافت خدمة الجواز بالدور المستعجل، بحيث يتم إصدار الجواز وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق".

وأضافت أنه "تمت إضافة خدمة إصدار جواز لأول مرة لجميع المواطنين الذين يطلبون جواز سفر لأول مرة ومسجلين في مديرية الأحوال المدنية في سوريا، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً ويكون ولي أمر المواطن هو مقدم الطلب".

ويعاني السوريون منذ قرابة العام، الأمرّين للحصول على جوازات السفر، ويضطر سوريين كثر إلى دفع مبالغ كبيرة عبر سماسرة، خصوصاً بعد تخصيص منصة إلكترونية لحجز الدور.