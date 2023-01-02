ابتكار حقنة تمنع فقدان البصر إثر مرض شائع

يعاني العديد من الناس حول العالم وخاصة المسنين من انسداد الوريد الشبكي الفرعي، الذي يؤدي لفقدان البصر تدريجياً، لكن الآن في انفراجة طبية واعدة ابتكر العلماء عقارًا يمكنه منع فقدان البصر من خلال 3 جرعات سنويًا فقط.

في حين تعتمد العلاجات الحالية لانسداد الوريد الشبكي الفرعي على أخذ حقن في العين كل شهر، تبطئ تدهور البصر ولا تمنعه بالكامل، يمكن للعقار الجديد المسمى "فاريسيماب" "faricimab"، أن يمنع تدهور البصر بفاعاية أكبر ودون الحاجة لجرعات شهرية.

أثبت العقار الجديد فاعليته في التجارب، لذلك يعتقد العلماء أن مرضى انسداد الوريد الشبكي، الذي يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى المسنين فوق سن 60 عاماً، لن يحتاجوا سوى 3 حقن سنوياً لمنع تدهور بصرهم بسبب المرض.

وفقا لشركة "هوفمان-لا روش" السويسرية المطورة للعقار، يعمل فاريسيماب على خفض مستويات مركب في الدم يسمى Ang2، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تسرب في الأوعية الدموية وتفاقم حالة انسداد الوريد الفرعي.

ويقول الخبراء إن هذا العقار يمثل "انفراجة كبيرة" لجودة حياة المرضى الذين يعانون من هذا المرض التنكسي، الذي يحدث عندما يتم انسداد أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة، ما يؤدي إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، ويتسبب في حدوث كدمات وتورم.

وتقول الدكتورة "كريستيانا داينا"، استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن: "تتطلب العلاجات الحالية قضاء المرضى الكثير من الوقت في المستشفى، في حين يمكن أخذ حقن فاريسيماب كل 4 أشهر فقط".