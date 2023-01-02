هجوم روسي جديد يستهدف كييف

استهدف هجوم جوي روسي جديد العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، بينما دوت صافرات الإنذار شرق أوكرانيا.

وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة الإقليميّة سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول "ابقوا في الملاجئ!".

من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ "كلّ خدمات الطوارئ في طريقها" إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجارات في أحد أحياء المدينة.

وكان حاكم منطقة كييف حذر في ساعة متأخرة من مساء الأحد من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة تلغرام "تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد".

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم التحذير من غارات جوية في مدينة كييف، التي لا تنتمي إداريًّا إلى منطقة كييف، والجزء الشرقي من أوكرانيا.

وكان الجيش الروسي أكد أمس الأحد، أنّ الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانيّة عدّة بينها كييف في ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصنع المسيّرات بهدف إحباط "هجمات إرهابيّة" يجري التخطيط لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسيّة في تقريرها اليومي أنّ "في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2022، شنّت القوّات المسلّحة الروسيّة هجومًا جوّيًّا دقيقًا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجوميّة مستخدمة لشنّ هجمات إرهابيّة على روسيا".

وقالت إنّ "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابيّة على روسيا في مستقبل قريب أُحبِطت".

من جانب آخر، أعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركّز حاليًّا المعارك بمعظمها.