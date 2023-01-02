القبض على شخصين في دمر بحقهما أكثر من ( 25 ) إذاعة بحث

02-01-2023

القبض على شخصين في دمر بحقهما أكثر من ( 25 ) إذاعة بحث

نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة للمشبوهين وأرباب السوابق تمكن قسم شرطة دمر من إلقاء القبض على كل من المدعو (فارس . ج) والمدعو (حسام . ع) في كل من حي الورود ودمر البلد والمطلوبَين بأكثر من ( 25 ) إذاعة بحث وبجـ.رائم مختلفة (حيازة وترويج مواد مخدرة ، سرقة ، احتـ.يال).

وبالتحقيق معهما اعترفا أنهما المقصودَين بإذاعات البحث المذكورة.
 
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...