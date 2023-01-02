02-01-2023
القبض على شخصين في دمر بحقهما أكثر من ( 25 ) إذاعة بحث
نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة للمشبوهين وأرباب السوابق تمكن قسم شرطة دمر من إلقاء القبض على كل من المدعو (فارس . ج) والمدعو (حسام . ع) في كل من حي الورود ودمر البلد والمطلوبَين بأكثر من ( 25 ) إذاعة بحث وبجـ.رائم مختلفة (حيازة وترويج مواد مخدرة ، سرقة ، احتـ.يال).
وبالتحقيق معهما اعترفا أنهما المقصودَين بإذاعات البحث المذكورة.
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية
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