"بلوفيكتو" عقار جديد يعالج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة

استحدث أطباء تشيكيون عقاراً لعلاج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

وأطلق على دواء علاج سرطان البروستات اسم Pluvicto، وهو على شكل محلول ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان ومخصص للمرضى، الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى، وفق ما نقله موقع "idnes.cz".

ووافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة أيام.

وتم إعطاء دواء Pluvicto للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النـ. ـووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرقي جمهورية التشيك.

ولم يذكر الموقع متى سيبدأ الانتاج التسلسلي لهذا الدواء، ليكون في متناول المرضى.

وأجرى الأطباء في التشيك، لأول مرة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد.

والحديث هنا عن عملية استبدال عظم الكاحل، التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة برنو.

ماهو سرطان البروستات؟

سرطان البروستات هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا.

وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

وسرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

وعادة تنمو العديد من أنواع سرطان البروستات ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة.

ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.