قرار مفاجئ من إمارة دبي بشأن المشروبات الكحولية

قالت وكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن إمارة دبي جعلت تراخيص المشروبات الكحولية مجانية، وأنهت ضريبة بقيمة 30 في المئة على مبيعات تلك المشروبات، من أجل تعزيز السياحة في الإمارة.

وجاء هذا الإعلان، المفاجئ بالتزامن مع بداية العام الجديد، على حد تعبير أسوشيتد برس، بواسطة شركتين لبيع المشروبات الكحولية في دبي، استنادا على ما يبدو على مرسوم حكومي.

ولم يؤكد المسؤولون الحكوميون على الفور القرار، ولم يردوا على أسئلة أسوشيتد برس.

وقالت تيرون ريد من الشركة الموزعة للمنتجات الكحولية "ماريتايم آند ماركانتايل إنترناشونال" وهي ضمن "مجموعة الإمارات": "تعد هذه اللوائح التي تم تحديثها مؤخرا مفيدة لمواصلة الشراء والاستهلاك الآمن والمسؤول للمشروبات الكحولية في دبي والإمارات العربية المتحدة".

ولم ترد الشركة على سؤال ما إذا كان القرار دائم، لكنها قالت لعملائها في أحدث إعلاناتها: "لم تعد بحاجة للذهاب إلى الإمارات الأخرى"، بالنظر إلى أن إمارات أخرى تقدم الكحول معفيا من الضرائب.

وكانت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، قد أنهت نظام ترخيص المشروبات الكحولية في أيلول 2020.