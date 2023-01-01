الرصاص الطائش يصيب طائرتين في مطار بيروت

01-01-2023

الرصاص الطائش يصيب طائرتين في مطار بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز “إيرباص321” متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تضررتا جراء إطلاق نار عشوائي أثناء احتفالات العام الجديد.

وذكر موقع قناة “الجديد”، أن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط.وقد تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص. فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.

يذكر أنه قبل أسابيع، أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت آتية من الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت ‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎.‎

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