34 حالة وفاة نتيجة العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة الأمريكية

27-12-2022

34 حالة وفاة نتيجة العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة الأمريكية

يمضي أكثر من مليون أمريكي وكندي يوم عيد الميلاد بدون كهرباء، حيث تستمر عاصفة شتوية شديدة في ضرب أمريكا الشمالية.

وتسبب ما يعرف بالإعصار القنبلة، الذي يحدث عندما ينخفض الضغط الجوي، في تساقط الثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة متجمدة.

وتأثر ما يقرب من 250 مليونًا، وتم ربط ما لا يقل عن 19 حالة وفاة بالعاصفة التي تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر، من مقاطعة كيبيك في كندا إلى تكساس بالولايات المتحدة.
وتم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة الأعياد.

وتضمنت حصيلة الوفيات المرتبطة بالعاصفة ضحايا حوادث مرور على الطرق، بما في ذلك تكدس 50 سيارة في ولاية أوهايو غربي الولايات المتحدة أسفر عن مقتل أربعة من سائقي سيارات. وتوفي أربعة آخرون في حوادث منفصلة في الولاية.

وتفاقمت مشاكل السفر في جميع أنحاء البلاد بسبب النقص في مشغلي جرافات الثلج، مع إلقاء اللوم على معدلات الأجور المنخفضة.

وتقول خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن أكثر من 100 رقم قياسي يومي لدرجات الحرارة الباردة يمكن معادلتها أو كسرها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

BBc

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