هولندا.. اعتقالات تطال سوريين بتهمة التحضير لعمل إرهابي

اعتقلت الشرطة الهولندية شقيقين سوريين تتراوح أعمارهما بين 20 و22 عاماً، للاشتباه في قيامهما بالتحضير لعمل "إرهـابي"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة إن الاعتقالات جرت الليلة الماضية في مقاطعة ليمبورخ جنوب هولندا، القريبة من الحدود البلجيكية.

وأكدت النيابة العامة الهولندية أنها فتحت تحقيقاً مع الأخوين بعد تلقيها معلومات عنهما من المخابرات الهولندية هذا الأسبوع، ولم تعلن النيابة أي معلومات عن طبيعة العملية التي كانا يجهزان لها.

بدوره، قال موقع "هنا هولندا" العربي إن الشرطة داهمت منزل المشتبه بهما في بلدة ستاين بمقاطعة ليمبورخ، ولكنها لم تعثر على أسلحة ومتفجرات، ولا يُسمح لهما حالياً إلا بالاتصال بمحاميهما.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام هولندية، بأن "التحقيق يركّز الآن على ما يدور في عقول المشتبه بهم"، مؤكداً أن التحقيقات الجارية لن تؤدي إلى اعتقالات أخرى.